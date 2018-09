Twintig artiesten op stadiontour met 100% NL

Dat heeft zanger Xander de Buisonjé donderdagochtend bekendgemaakt in de ochtendshow van Lars Boele.

Tijdens de shows komen van de twintig artiesten steeds elf acts in actie, Xander neemt de presentatie op zich. Onder meer Nielson, Gerard Joling, Ruth Jacott, Ali B, Glennis Grace, Jeroen van der Boom en VanVelzen werken mee met aan tournee. Ook Kenny B, Edsilia Rombley, Frans Duijts, Diggy Dex en Wolter Kroes zijn er bij. Als warming-up treden Toontje Lager-voorman Erik Mesie en Henk Temming van het Goede Doel op.

De stadiontour wordt afgetrapt in Stadion de Vliert in Den Bosch op 10 juni. Een week later is het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen aan de beurt en op 24 juni het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. De tournee wordt afgesloten met twee concerten op 30 juni en 1 juli in het Kyocera Stadion in Den Haag.

De kaartverkoop voor 100% NL Speelt Live begint zaterdag.