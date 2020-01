Harvey Weinstein opnieuw met looprek naar de rechtbank

Ⓒ AFP

Harvey Weinstein is maandag bij de rechtbank in New York gearriveerd waar het misbruikproces tegen hem is begonnen. Voor het gerechtsgebouw stapte de gevallen filmproducent uit een geblindeerde auto en liep met een looprek naar binnen. Op de trappen werd Weinstein, die al langer kampt met zijn gezondheid, geholpen door de mensen om hem heen.