George Michael begraven

Andros Georgiou, een neef van George, liet eerder al weten dat de zanger begraven zou worden in zijn favoriete pak en shirt van zijn laatste tour. Ook zou hij een gouden horloge van Cartier dragen en een ring waarin zijn bijnaam Yog staat gegraveerd.

In een verklaring aan People laat het management van George weten geen verdere mededelingen te doen over het afscheid. "We kunnen bevestigen dat de begrafenis van zanger George Michael vandaag heeft plaatsgevonden. Familie en goede vrienden kwam samen voor een kleine, besloten ceremonie om afscheid te nemen van hun geliefde zoon, broer en vriend."

Hij vervolgt: "George Michaels familie wil zijn fans van over de hele wereld bedanken voor alle lieve berichten en steun. We vragen om de privacy van de familie te respecteren zodat ze hun leven buiten de schijnwerpers kunnen voortzetten."

De 53-jarige zanger werd op eerste kerstdag dood gevonden in zijn woning in Oxfordshire. Uit de autopsie is gebleken dat hij stierf aan een natuurlijke dood als gevolg van hart- en leverproblemen.

Fadi Fawaz, de vriend van George, was in tegenstelling tot eerdere berichten wél bij de plechtigheid aanwezig. Volgens The Sun was hij niet uitgenodigd, maar kwam hij iemand tegen die hem op de hoogte bracht van de begrafenis. Hij is snel naar huis gegaan om zich om te kleden en zodoende kon hij nog net op tijd aanwezig zijn op Highgate Cemetry. Fadi ligt sinds de dood van George overhoop met zijn schoonfamilie. Ook was hij enige tijd verdachte in het onderzoek naar de doodsoorzaak.

Ook topmodel Kate Moss, ex-Spice Girl Geri Horner en Wham!-collega's Andrew Ridgeley en Pepsi waren onder genodigden.

Na de begrafenis houden de 80-jarige vader van de zanger, Kyriacos, zijn twee zussen Melanie en Panayiota en neven en nichten een wake in zijn huis.