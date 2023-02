Gitaren Kensington-lid Casper Starreveld gestolen

Video

Johan Derksen raakt Elvis-Bouke met bijzondere verrassing

Met miljoenen views op TikTok en zijn plek in de finale van het SBS6-programma The Tribute: Battle Of The Bands is Elvis-zanger Bouke dé ster van dit moment. Zaterdagavond strijdt hij met zijn band om een optreden in de Ziggo Dome. Verslaggever Jordi Versteegden verraste Bouke met een boodschap van ...