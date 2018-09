In november onthulde Privé dat de twee een stelletje waren. In december was het stel nog op een liefdesvakantie naar Venetië, maar inmiddels is Steffens dus weer vrijgezel.

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik