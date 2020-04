Ⓒ Netflix

Nu zelfs het gevangenschap van Joe Exotic, die een hoofdrol heeft in de nieuwste Netflixsensatie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, het Witte Huis heeft bereikt en Trump toezegde zijn strafzaak te zullen bekijken, laten de makers van de docuserie weten dat hij volgens hen op z’n zachtst gezegd niet zo’n aardige man is. Regisseur Rebecca Chalkin noemt hem zelfs een ontzettende racist.