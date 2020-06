Oprichter en bassist Steve Priest van The Sweet overleden

Priest richtte The Sweet op in 1968 in Londen, samen met zanger Brian Connolly en drummer Mick Tucker. Later voegde gitarist Andy Scott zich bij hen.

De groep maakte met hulp van succesproducers Nicky Chinn en Mike Chapman vervolgens in de jaren zeventig furore met nummers als Coco, Fox on the Run en Poppa Joe. Nadat zanger Connolly de band in 1978 had verlaten, nam Priest die taak over.

De groep viel in 1981 uit elkaar. Andy Scott is nu het enige lid van de band dat nog leeft. Connolly stierf in 1997 en Tucker in 2002.