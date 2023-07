Nieuwe Mission Impossible: Tom Cruise vinkt de hele bingokaart weer af

In de ene talkshow beweert de 61-jarige Tom Cruise dat zijn adieu als Ethan Hunt nabij is. In het andere praatprogramma zegt de acteur weer dat hij de geheim agent wel tot zijn tachtigste wil spelen. Toch heeft het er alle schijn van dat Dead reckoning de Grote Finale wordt van Mission: Impossible, de actiefranchise die in 1996 begon en met zes films wereldwijd al 3,5 miljard(!) dollar in het laatje bracht.

Tom Cruise met tegenspeelster Hayley Atwell in ’Mission: Impossible Dead Reckoning - Part One’. Ⓒ Foto Christian Black