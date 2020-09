Dj’s reageren op plotselinge dood Erick Morillo

Armin noemt Morillo ’een artiest in de ware zin van het woord’.

„We zullen hem herinneren zoals we hem kenden. Een warme, liefdevolle, aanstekelijke positieve man, die genereus was voor iedereen die met hem samenwerkte”, schrijft de dj op Instagram bij een foto van hem en Morillo. Volgens Armin was hij een ’ongelooflijk talent’ die veel moois heeft gemaakt en ’veel van zijn vak hield’. „Een artiest die een heel muziekgenre tot ontwikkeling bracht en een legende werd.”

David Guetta is het daar roerend mee eens. De Fransman noemt Morillo ’een van de beste dj’s’ die hij ooit heeft gezien. „Je hebt me zo geïnspireerd, zoals deze foto duidelijk laat zien”, schrijft hij bij een foto waarop David naast hem aan het werk is. „Bedankt dat je zoveel deuren voor ons opende. Ik ga de lange nachten die ik vijftien jaar geleden met jou in de dj-booth doorbracht missen.”

Maandagavond reageerde Sunnery James ook al op het overlijden van Morillo. Hij noemde hem op NPO Radio 1 de grondlegger van de housemuziek.

De politie vond het lichaam van de 49-jarige Morillo dinsdag in zijn huis in Miami Beach. Over de omstandigheden van zijn dood is nog niets gemeld. De artiest werd wereldberoemd met de megahit I Like To Move It uit 1993.