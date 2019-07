Armin van Buuren maakt UNTOLD-festivalanthem

Something Real, de anthem voor UNTOLD Festival 2019, werd gemaakt in samenwerking met Avian Grays en Jordan Shaw. „Het was een eer om samen met hen de officiële anthem voor deze nieuwe editie van het festival te maken”, aldus Van Buuren. De geboren Leidenaar gaat het nummer tijdens het festival natuurlijk laten horen en doet dat tijdens een extra lang optreden. „Ik heb alleen maar prachtige herinneringen aan UNTOLD Festival, dus toen ik deze kans kreeg, hoefde ik er geen seconde over na te denken. Ik kan niet wachten om de plaat te draaien tijdens mijn langste mainstage-set ooit.”

Bij de vorige editie van UNTOLD waren er meer dan 350.000 bezoekers. Dit jaar viert het festival zijn vijfjarig bestaan in de Cluj Arena in Cluj-Napoca samen met artiesten als Robbie Williams, David Guetta, Martin Garrix, Solomun, Tale Of Us, Black Coffee en meer.

UNTOLD 2019 vindt plaats van 1 tot en met 4 augustus.