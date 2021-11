Peter Jackson verkoopt specialeffectsstudio voor 1,4 miljard

Weta heeft software ontwikkeld waarmee baanbrekende special effects zijn gecreëerd. Het bedrijf zat onder meer achter personage Gollum uit Jacksons eigen Lord of the Rings-trilogie en Caesar uit Planet of the Apes. De drie Lord of the Rings-films, King Kong, Avatar en The Jungle Book bezorgden het Nieuw-Zeelandse bedrijf Academy Awards voor beste visuele effecten. Recente projecten waar Weta aan werkte zijn Godzilla vs Kong, Mulan, The Suicide Squad en Jungle Cruise.

Het bedrijf wordt een opzichzelfstaand onderdeel van Unity, dat volgens Variety van plan is de software als abonnement te gaan aanbieden aan filmmakers. De 275 ontwikkelaars die nu bij Weta werken, worden allemaal overgenomen door Unity.