Amber kreeg advies te zwijgen over geaardheid

“Het heeft zeker invloed gehad op mijn carrière”, vertelde de dertigjarige actrice. Amber merkte bijvoorbeeld dat filmmakers twijfelden haar een heterovrouw te laten spelen in een romantische komedie. “Het was niet makkelijk. Ik was de enige die zo werkte, het was moeilijk omdat niemand het eerder gedaan had.”

Nog steeds vindt Amber het vreemd als ze ergens ziet of hoort dat ze in 2010 uit de kast kwam. “Ik vind dat wel grappig, ik heb voor mijn gevoel nooit in de kast gezeten.” Zeven jaar geleden kreeg Amber de vraag of ze ook op vrouwen viel, een vraag waar ze eerlijk antwoord op gaf. “Daarna drong de ernst van mijn uitspraak pas tot me door.”

Ook toen pas begreep Amber waarom haar werd geadviseerd niet te praten over haar geaardheid. “Plots kreeg ik een label opgeplakt. Ik werd ‘de lesbienne Amber Heard’ in plaats van ‘de actrice Amber Heard’.”