Huis Betty White te koop voor ruim tien miljoen dollar

White kocht het huis in Brentwood, Californië in 1968 samen met haar in 1981 overleden echtgenoot Allen Ludden. TMZ meldt dat de woning, die ruim 3000 vierkante meter zou tellen, gunstig lag ten opzichte van een aantal filmstudio’s ten westen van Los Angeles.

Het huis ligt tegenover het bekende Getty Museum en heeft een grote achtertuin met zwembad. Omdat het huis niet is geplaatst op een Amerikaanse verkoopsite, is een inkijkje in de woning niet mogelijk. Geïnteresseerden kunnen het huis alleen op afspraak komen bekijken.