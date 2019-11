Zo wilde André Hazes zijn relatie redden

Hoewel hun relatie definitief voorbij is, leek er volgens André Hazes, een kleine maand geleden, weinig aan de hand te zijn. „We houden ongelofelijk veel van elkaar.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Na maanden van geruchten, kwam er vandaag, alsnog plotseling, een einde aan de veelbesproken relatie van André Hazes en Monique Westenberg. In een statement maakten de twee bekend al enige tijd uit elkaar te zijn, waardoor het boek na vijf jaar definitief kan worden gesloten. In een interview met weekblad Privé liet de zanger onlangs nog weten – tevergeefs, zo blijkt nu – voor zijn relatie te willen vechten. „De liefde is er nog steeds, die gaat ook nooit weg.”