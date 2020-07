Zware bevalling voor YouTube-ster Mascha

Bij een foto van zichzelf met de pasgeboren Mila Poppy en haar echtgenoot Gregor van Vlierden schrijft de YouTube-ster: „De bevalling duurde 25 uur, haar arm is gebroken en als we er klaar voor zijn zullen we dit verhaal delen. Voor nu blijven we even in het ziekenhuis en gaan we daarna lekker cocoonen met ons meisje”

De in Rusland geboren Mascha lijdt aan PCOS, een aandoening waardoor het moeilijker is om in verwachting te raken. In vlogs liet het stel, dat in januari de zwangerschap bekendmaakte, al weten een grote kinderwens hebben.