Chris Evans en Lizzo grappen over liefdesbaby

Eerder deze week plaatste Lizzo een TikTok waarop ze over haar buik wreef en zei: „Dit is iets dat ik echt tussen mij en de vader van m’n kind wilde houden, maar aangezien we vandaag alles eruit gooien: ik hou mijn buik al een tijdje in. We verwachten een kleine America.” Ze speelde daarbij de muziek af uit de film Captain America: The First Avengers.

Maandag deelde ze een update: in een reactie had Chris haar laten weten: „Hoi! Ik hoor net over ons kleine wondertje. Mijn moeder zal zo blij zijn, lol.”

Eerder dit voorjaar bekende Lizzo dat ze Chris tijdens een dronken bui een flirterig privébericht had gestuurd. De acteur reageerde met een verwijzing naar de keer dat hij per ongeluk een intieme foto deelde op Twitter: „Niets mis met een dronken dm”, liet hij Lizzo weten. „Iedereen weet dat ik het bonter heb gemaakt op deze app.”