Kunstproject Shia LaBeouf weer stilgelegd

De stichting die het project in Liverpool onderdak bood, liet donderdag via Twitter weten dat HEWILLNOTDIVIDE.US "op advies van de politie" is stilgelegd vanwege "gevaarlijke, illegale huisvredebreuk". Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.

Voordat LaBeouf zijn project naar Liverpool verhuisde, werd het aangepast. In plaats van een livestream waarop de acteur met omstanders te zien is, koos de Foundation for Art and Creative Technology (FACT) voor een livestream waarop een vlag met de tekst 'He Will Not Divide Us' te zien was. Al voordat de vlag werd gehesen in Liverpool lieten aanhangers van Trump weten het doek te willen vervangen door een petje met de slogan van Trump: Make America Great Again.

Arrestaties

Het is de vierde keer dat LaBeouf zijn protest tegen Trump moet stilleggen. Shia lanceerde zijn project op 20 januari, de dag waarop Trump werd geïnaugureerd, in New York. Zijn oorspronkelijke idee was tijdens de gehele regeerperiode van Trump, vier jaar lang, op straat in gesprek te gaan met omstanders over de nieuwe president.

In New York zorgde het project meermaals voor ophef. Na nog geen week werd Shia gearresteerd, hij zou tekeer zijn gegaan tegen een van de omstanders die iets over Trump had gezegd dat de Transformers-acteur niet zinde.

Begin vorige maand besloot het Museum of the Moving Image in New York het project stil te leggen nadat nog meer arrestaties waren verricht. Daarop verkaste Shia naar Albuquerque in de staat New Mexico. Daar werden in de buurt van het videoprotest schoten gelost, wat voor de stad reden was LaBeouf te vragen te vertrekken.