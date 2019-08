Oud-stripper Cardi B had moeite met paaldansen

De 26-jarige Cardi had vlak voor de opnames aan zichzelf laten sleutelen. „Toen ik de film ging doen had ik net mijn borsten en een liposuctie laten doen. Dus ik dacht: dit wordt mijn moment om te schitteren maar ik kan niet schitteren omdat ik niet kan klimmen”, zei de rapper, die voor haar muzikale carrière als stripper werkte. „Dat maakte me boos. Ik had echt zoiets van: hè verdomme.”

Als voormalig professional is Cardi erg te spreken over de talenten van haar collega Jennifer Lopez. „Ik zag je pas in de trailer en ik dacht: oh shit, ze gaat er volledig voor”, zei de rapper tegen Jennifer. Dat is volgens Cardi erg knap want bij een goede paaldansact komt veel training kijken. „Mensen denken dat het allemaal heel makkelijk is. Dat is het niet. Je kunt het niet even op je gemak thuis doen.”

Hustlers vertelt het verhaal over een groep strippers die hun rijke klanten oplicht. De film draait vanaf volgende maand in de bioscopen.