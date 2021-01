Willem van Kooten (80): ’Ik wilde niet sterven...’

Vanuit Portugal kijkt platenbaas en oud-diskjockey Willem van Kooten (80) terug op een turbulente en vooral angstige periode. Een dodelijke bacterie had zijn vitale organen aangetast. „De artsen hebben gevochten voor mijn leven. Ik heb me nog nooit zo ziek gevoeld.” Ⓒ ANP/HH

Wekenlang vocht radio-icoon en zakenman WILLEM VAN KOOTEN (80), bij veel mensen beter bekend als JOOST DEN DRAAIJER, op een ic-bed in de Portugese Algarve voor zijn leven. Dodelijke bacteriën hadden zijn vitale organen aangetast. „Een longontsteking werd me bijna noodlottig en ik zag de dood in de ogen.” Intussen zit de oud-diskjockey van Veronica vanwege de aangescherpte lockdown ’opgesloten’ in zijn prestigieuze villa. Zijn familie maakt zich grote zorgen.