Bas en Aad van Toor laten geldkwestie voorlopig rusten

Aad van Toor onderneemt voorlopig geen actie in de zaak over de geldkwestie met zijn voormalige tegenspelers. Hoewel de acteur het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam dat hij en zijn broer Bas een schadevergoeding van 15.000 euro moeten betalen, wil hij de zaak met het oog op de gezondheid van Bas voor nu laten rusten.