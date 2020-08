Qmusic-programma-directeur: Deel vrouwelijke dj’s nog niet goed genoeg

„Vrouwen moeten simpelweg even goed zijn als hun mannelijke concurrent om hier een plek te krijgen. Wat ik niet goed vind, is een vrouw neerzetten ómdat ze een vrouw is, zoals bij sommige stations gebeurt”, aldus Minneboo, die daarbij onder meer naar NPO 3FM wijst.

„Die hadden tot voor kort tijdens de belangrijke kantooruren een heel blok vrouwen. Dat werkte toch niet goed, dat hoorde je”, stelt Minneboo. „Niet omdat het vrouwen zijn, maar omdat die dames simpelweg nog niet toe waren aan dat soort prominente uren.”

Volgens de programmadirecteur is een deel van de vrouwelijke dj’s momenteel nog niet goed genoeg, al komt daar langzaam verandering in. Marieke Elsinga, die nu een ochtendshow heeft op Q, kan daarin een rolmodel zijn voor jonge meiden. „Dat zij haar horen en denken: dat wil ik later ook. Die ontwikkeling gaat langzaam, maar is er wel.”

„ Toen ik jong was, waren er nauwelijks vrouwen op de radio. Mannen als Jeroen van Inkel, die de luisteraar met zo’n zware, galmende stem toespraken, waren de norm. Daar herkenden vast weinig vrouwen zich in.”