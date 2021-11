Corona raakt ook Top 2000: rondrijdende Stembus geschrapt

Ⓒ ANP/HH

De Stemweek voor de Top 2000 op NPO Radio 2 is geopend. Emmely de Wilt, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof gaven zaterdagochtend het startschot in het Top 2000 Café in Hilversum. Aanvankelijk was de bedoeling om met de zogeheten Stembus door het land te rijden en de lijstjes van luisteraars daarin te verzamelen, maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is hiervan afgezien.