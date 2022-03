Premium Cultuur

Guust Flater maakt comeback, mét nieuwe tekenaar

Ruim een kwarteeuw nadat Guust Flater van het toneel was verdwenen, keert de stuntelende kantoorklerk terug. De Canadese tekenaar Marc Delafontaine is aangewezen om de succesvolle strip van de in 1997 overleden auteur André Franquin nieuw leven in te blazen. Kenners zijn lovend over de tekeningen, m...