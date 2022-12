Gordon bungelt met nieuwe tv-show onderaan kijkcijferlijst

In de show De kookklunzen ontvangt de presentator iedere aflevering zes kandidaten die nog geen ei kunnen bakken. De kandidaten worden onderverdeeld in twee teams, een onder leiding van topchef Herman den Blijker en een geleid door een collega-chef. Beide teams nemen het dan tegen elkaar op in een poging om het beste driegangenmenu te bereiden. Teamcaptains Den Blijker en zijn collega-chef mogen echter niets doen. Zij zijn niet eens aanwezig in de keuken.

RTL 4 wist op hetzelfde tijdstip niet beter te scoren dan SBS6. De première van de Videoland-serie The Sleepers trok slechts 341.000 kijkers. De kookklunzen was na De Oranjewinter – zoals Vandaag Inside heet tijdens het WK in Qatar – en Hart van Nederland wel het best bekeken programma van SBS6 op donderdagavond. De eerste plek in de kijkcijferlijst was voor het NOS Journaal van 20.00 uur, waar bijna 2 miljoen mensen naar keken.