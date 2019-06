Pamela Anderson zit toch weer in realityshow

Pam liet de camera’s toch weer toe omdat haar zoon Brandon deel uitmaakt van de cast, zo is te zien in een promo van The Hills: New Beginnings. „Je bent 22, je zou al aan trouwen moeten denken”, spreekt de 51-jarige blondine Brandon toe in de gedeelde scène. Een ingewijde zegt in de New York Post dat dit vooralsnog Pamela’s enige cameo is.

In de reboot van de succesvolle MTV-serie draait het vooral om Brody Jenner, die ook in de originele show te zien was. Brandon is een goede vriend van hem en heeft dan ook een groot aandeel in de nieuwe serie. De grootste sterren uit The Hills, Lauren Conrad en Kristin Cavallari, keren niet terug in de reboot die vanaf 30 juni in Nederland te zien is.