Spelers schitteren in ingetogen kleinood over Marilyn Monroe

Ⓒ Foto Annemieke van der Togt

Marilyn Monroe is dood en begraven. Maar Norma Jeane leeft voort. Tenminste, als we Allard Blom mogen geloven. Hij liet voor de musical Goodbye, Norma Jeane zijn fantasie de vrije loop over die fatale nacht van 5 augustus 1962. De nacht dat ’s werelds beroemdste, meest begeerde sekssymbool stierf.