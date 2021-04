Koning onder indruk van opbouw Songfestival

„Ongelooflijk indrukwekkend wat hier allemaal gebeurt. Daar kunnen we trots op zijn”, zei de koning over de werkzaamheden. De koning kreeg de rondleiding onder andere van Sietse Bakker, de uitvoerend producent van het Songfestival in Rotterdam. „De opbouw gaat onverminderd door”, zegt hij. „We hebben de koning meegenomen naar het technisch hart van de productie. Ook zijn we met hem het podium op geweest. Voor ons was dat ook de eerste keer dat we op het podium stonden.”

De Ahoy-arena wordt tijdens het Songfestival volledig ingenomen door het podium van 52 meter breed en de zogeheten green room, de zithoekjes voor de deelnemende artiesten met hun aanhang. „Over een aantal dagen kunnen we beginnen met repeteren”, aldus Bakker. „Te beginnen met de technische repetities, maar ook de openingsacts, presentatiemomenten en natuurlijk de puntentelling. Want daar mag absoluut niks misgaan.”

Ook trots op de opbouw is Erwin Rintjema, het hoofd techniek van het evenement in Rotterdam. „We zijn tien dagen geleden begonnen met het dak”, zegt hij. „Dat hebben we volledig vol gehangen.. Dan hebben we het over 1800 geautomatiseerde lampen, geluidsapparatuur, videoschermen en camera’s. Bijna te veel om op te noemen. Ook hangt er een transparant ledscherm aan het plafond. We zijn druk in overleg geweest met de constructeur van het dak waar we wat konden ophangen. Dat was een hele puzzel, mede omdat we veel bewegende onderdelen gebruiken. Nu hangt er meer dan 200 ton aan gewicht aan het plafond, meer dan er ooit aan gehangen heeft.”

Tegenvaller

Terwijl de opbouw van het podium vordert, kreeg de organisatie in de afgelopen dagen nog wel een tegenvaller te verwerken, want Australië reist definitief niet af naar Rotterdam om deel te nemen. „We hebben er rekening mee gehouden”, zegt Bakker. „Wat Australie betreft, wisten we dat het spannend zou worden. Er zijn heel veel Australiërs die niet naar huis kunnen. Het is ontzettend jammer. Vooralsnog zijn alle andere deelnemers wél van plan om naar Nederland te komen en we hopen dat dat zo blijft.”

Nog steeds ligt er een plan om publiek te ontvangen tijdens het Songfestival. „We hebben nog steeds een scenario met publiek en een scenario zonder publiek”, zegt Bakker. „Het Songfestival vindt plaats in de week van 17 mei. Dat voelt dichtbij. We gaan van dag tot dag en week tot week bekijken hoe de situatie zich ontwikkelt om dan het meest verstandige besluit te nemen. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de situatie bijna elke dag kan veranderen.”

Het Eurovisie Songfestival vindt voor het eerst in ruim veertig jaar weer plaats in Nederland, nadat Duncan Laurence in 2019 het internationale muziekfestijn won met het nummer Arcade.