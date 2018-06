Kesha make-uploos en onherkenbaar over straat

Nadat ze zichzelf een paar uurtjes in het zweet had gewerkt, verliet Kesha make-uploos de sportschool, om zichzelf vervolgens te belonen met een dagje shoppen. De Amerikaanse zangeres die in 2009 bekend werd met de hit TiK ToK heeft er een aantal zware jaren opzitten, waarin ze al meerdere malen haar voormalige producer, Dr. Luke, tevergeefs probeerde aanteklagen.

De al jaren lopende zaak gaat om het contract dat Kesha heeft met Dr. Luke en platenlabel Sony om een derde album te maken. In 2014 klaagde de producer, wiens echte naam Lukasz Gottwald is, de zangeres aan omdat ze niet aan de plaat werkte. In een tegenaanklacht liet Kesha weten dat de reden daarvoor was dat ze seksueel misbruikt was door Dr. Luke. Ze vroeg de rechter haar contract om die reden te beëindigen.

Miljoen aan royalties

Afgelopen april werd dat verzoek afgewezen, mede omdat Dr. Luke al had toegezegd zich niet persoonlijk bezig te zullen houden met het album. Afgelopen januari diende Kesha een nieuwe aanklacht in, waarin ze beweert dat de producer probeert haar te gronde te richten. De rechter wees die claim af, en benadrukte dat het Kesha is die nog meer dan een miljoen aan ontvangen royalties moet terugbetalen aan Dr. Luke.

Ook een aanpassing van de aanklacht van Kesha tegen haar voormalig producer Dr. Luke, is deze week door een rechtbank in New York afgewezen.