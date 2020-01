Festival ’Brandhaarden’ biedt kijkje over grens

Daarom staat de negende editie van ’Brandhaarden’, dat nog t/m 8 februari plaatsvindt in het Internationaal Theater Amsterdam (ITA), dit jaar geheel in het teken van Zuid-Europa. Het theaterfestival biedt al jaren de mogelijkheid om een een kijkje over de grens te nemen. Dit jaar kan de Nederlandse toeschouwer kennismaken met dans- en toneelvoorstellingen uit Griekenland, Portugal, Spanje en Italië.

Landen met elk hun eigen historie en traditie, maar die net als Nederland kampen met de gevolgen van de eerdere economische crisis, de vluchtelingenproblematiek en politieke onrust. De vraag is natuurlijk of en hoe zich dat vertaalt in het theater? Spelen de eigen tradities nog een rol bij de theatermakers? En hoe groot zijn de verschillen nu eigenlijk met het noorden van Europa, sinds de gapende kloof dankzij de bankencrisis alleen maar groter lijkt te zijn geworden?

Eigenaardig theater

Het Spaanse collectief El Conde de Torrefiel uit Barcelona toont in ieder geval aan dat de vrijheid van meningsuiting ook daar een issue is. Het gezelschap werkt op het snijvlak van theater, performance, choreografie en beeldende kunst en is onconventioneel en tragikomisch. Een stijl die zij zelf hebben omgedoopt tot ’teatro raro’ (eigenaardig theater). In La Plaza schetsen zij een haarfijn portret van de huidige generatie dertigers. Het speelt zich af in het hoofd van een toeschouwer die na een voorstelling van 365 dagen het theater verlaat. Je volgt zijn mentale reis door de stad en ontmoet de mensen en meningen die hij tegenkomt. Hoe ver gaan we in de vrijheid van meningsuiting en waar begint jouw vrijheid en eindigt de mijne? (te zien op 4 en 5 februari)

Uitbundig

Pippo Delbono’s voorstellingen zijn uitbundige vieringen van het leven en van de dood. Op zijn Italiaans, met invloeden van de Commedia dell’arte of films van Fellini. In La Gioia (vreugde) wil de Italiaanse theatermaker ons eraan herinneren hoe broos geluk wel niet is. (7 en 8 februari )

En hoe een Portugese Shakespeare er uitziet, kon men vorig jaar al tijdens het Holland Festival zien. Tiago Rodrigues presenteerde er zijn minimalistische versie van Antony and Cleopatra. Nu is het tijd voor Sopro (adem), dat hij maakte op uitnodiging van het Festival in Avignon. Het gaat over het leven achter de theaterschermen en is een zachtaardig én krachtig pleidooi voor de kunst van het theatermaken, verteld vanuit het perspectief van een souffleur. (29 en 30 januari)

Brandhaarden; t/m 8 februari in ITA, Amsterdam. Info: ita.nl/