Nick Cannon: mijn kinderen zijn geen ongelukjes

„Ik heb mijn kinderen expres gekregen, het waren geen ongelukjes”, vertelde de The Masked Singer-presentator nadat een van de dj’s hem grappend het advies had gegeven misschien eens aan condooms te denken. „Geloof me, ik had heel veel mensen zwanger kunnen maken waarbij dat niet is gebeurd. Degenen die ik zwanger heb gemaakt waren degenen bij wie dat de bedoeling was.”

Drie van Cannons kinderen werden afgelopen maand geboren: zoontje Zen met Alyssa Scott kwam eind juni ter wereld en jongenstweeling Zion en Zillion met dj Abby De La Rosa tien dagen eerder. In december beviel zijn ex Brittany Bell van hun tweede kind samen, dochter Powerful Queen.

Bell en Cannon hebben ook een vierjarig zoontje, Golden. De twee oudste van de zeven kinderen van de presentator zijn zoon Moroccan en dochter Monroe, de tweeling die hij in 2011 kreeg met zijn toenmalige echtgenote Mariah Carey.