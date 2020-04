Prins Albert gaat bevolking weer toespreken: versoepeling in Monaco?

Het is de tweede keer dat de vorst van Monaco zich tot de bevolking van de ministaat richt om te praten over de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van het longvirus in te dammen. Mogelijk dat Albert een versoepeling van de beperkingen bekendmaakt, zoals de regering van buurland Frankrijk ook van plan is.

In Monaco zijn 94 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daartoe behoorde prins Albert ook zelf, maar na twee weken in quarantaine mocht hij eind maart weer de deur uit om verder te herstellen in zijn buitenhuis in Roc Angel in Frankrijk. Sindsdien heeft hij zijn werkzaamheden weer langzaam opgepakt, en is hij ook weer op werkbezoek geweest in het vorstendom.

Vorige week liet Albert weten de prinselijke begroting met veertig procent te verminderen om zijn bijdrage te leveren aan bezuinigingen op de staatsbegroting die naar verwachting door de crisis een gat van een half miljard euro zal vertonen.