Ferdinand greep naar fles na overlijden vrouw

De oud-verdediger van Manchester United belandde na Rebecca’s dood in een zwart gat en geeft toe dat zelfs het naar school brengen van zijn kinderen tot paniekaanvallen leidde. De 38-jarige Rio greep in die periode naar de drank en terugkijkend op de eerste maanden na het overlijden van zijn vrouw omschrijft hij zijn situatie als een ‘auto-ongeluk’.

“In het begin dronk ik iedere avond ontzettend veel alcohol”, vertelt hij aan The Sun. “De eerste drie maanden woonde er een vrouw bij ons in huis en zodra zij naar bed ging, kwam ik mijn slaapkamer uit om vervolgens de hele nacht te gaan drinken."

‘Mama zou dit niet zo doen’

Ondanks dat zijn kinderen Lorenz (10), Tate (8) en Tia (5) Rio er doorheen sleepten, kostte het hem veel moeite om de rol van zijn vrouw op zich te nemen. “Op de ochtend dat mijn kinderen voor het eerst weer naar school moesten, schrok ik wakker”, vertelt hij. “Het was de eerste keer dat ze te laat waren voor school, maar ik kreeg een paniekaanval in mijn eigen huis.”

“Ik ging toen naar een andere kamer om even te gaan zitten en mezelf af te vragen waar ik mee bezig was. Vervolgens zette ik één van mijn kinderen in de auto en klonk er: ‘Mama zou dit nooit zo gedaan hebben.’ Je weet op zo’n moment niet wat je moet doen en je kijkt alleen maar voor je uit. Op zo’n moment realiseer je dat profvoetballer zijn een eitje is vergeleken met je kinderen vertellen dat hun moeder nooit meer terug zal komen. Ik heb nog nooit zoiets zwaars gedaan, iets dat zó emotioneel en heftig is."