'Kylie Jenner krijgt eigen realityshow'

De serie, waarvan de naam nog niet bekend is, zou vooral gaan over Kylies groeiende zakenimperium. De 19-jarige bracht in 2015 haar lipkits op de markt, en verdiende daarmee miljoenen. Inmiddels is ze ook oogmakeup, kleding en accessoires onder haar naam gaan verkopen.

Kylie was tien jaar oud toen haar familie beroemd werd als onderwerp van realityshow Keeping up With The Kardashians. Meerdere gezinsleden kregen door de jaren heen hun eigen spin-off show. Halfzussen Kourtney, Kim en Khloé waren te zien in Kourtney And Khloé Take Miami, Kourtney And Kim Take New York, Khloé & Lamar en Kourtney And Khloé Take The Hamptons, Haar vader was het onderwerp van I Am Cait en afgelopen najaar volgden de camera's halfbroer Rob voor de serie Rob & Chyna.