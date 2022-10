Brad Pitt reageert via advocaat op ’dichtknijpen keel van zijn kind’

Angelina Jolie stelt dat haar ex-man Brad Pitt haar en haar kinderen mishandelde tijdens een vliegreis in september 2016. De vermeende mishandeling kwam aan bod in de zaak die loopt over hun gezamenlijke wijnmakerij. Het incident zou deels de aanleiding zijn geweest voor hun scheiding, die Jolie vlak daarna aanvroeg.

Jolie, Pitt en hun zes kinderen waren onderweg van Frankrijk naar Californië. „Pitt kneep de keel van een van de kinderen dicht en sloeg een ander kind in het gezicht”, meldt het dossier. Ook zou hij Jolie bij haar hoofd hebben gegrepen en haar door elkaar hebben geschud, bier over haar heen hebben gegooid en bier en rode wijn over de kinderen hebben gegoten.