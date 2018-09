Rapper Boef is 'volwassener geworden'

“In het begin maak je muziek, maar ben je je niet bewust van de voorbeeldfunctie die je hebt. Dat was voor mij best moeilijk”, zegt Sofiane Boussaadia, zoals Boef heet. “Ik wist nog niet helemaal hoe ik met al die aandacht om moest gaan.”

Boef heeft van lang niet al zijn daden spijt. “Het is dubbel, want het heeft mij wel gecreëerd en gevormd, maar van bepaalde dingen heb ik wel spijt ja. Ik heb naïef gehandeld op bepaalde momenten. Achteraf bleek ik soms naïef, denk bijvoorbeeld aan blowen in mijn vlogs. Het is een klein voorbeeld, maar ik dacht daar in het begin ook niet bij na. Ik zou dat nu heel anders hebben gedaan.”

Geen weg terug

De rapper stopte met blowen - “Het was een fase in mijn leven, maar ik had zoiets van: nu moet ik kappen - en voelt zich nu stukken beter. “Ik zeg je eerlijk: ik slaap lekker, ben actief en vrolijk dus voor mij is het een goede keuze geweest.”

Met zijn bekendheid heeft Boef het af en toe nog moeilijk. “De laatste zes maanden is het echt absurd hoe vaak ik herkend word. Ik vind het heel leuk, al is er natuurlijk ook geen weg meer terug. Meestal geniet ik er van, alleen ook ik ben wel eens chagrijnig.”

Boef houdt in dat geval rekening met zijn fans. “Dan houd ik altijd in mijn achterhoofd dat ik ondanks de situatie, altijd aardig moet zijn tegen de fans want die maken jou maar één keer mee, niet ook nog die vijf dagen dat je wel aardig bent. Dat is wel eens lastig qua gedachtegang, maar ik laat dat nooit aan de buitenwereld zien.”