Hart Magazine stuurt aan op rechtszaak tegen Hermitage

Paola van de Velde

De Hermitage in Amsterdam ligt stevig in de clinch met het Belgische kunsttijdschrift Hart Magazine. Het museum aan de Amstel gaat vanaf 1 september verder onder naam H’ART Museum. Maar dat is tegen het zere been van de Vlamingen. Zij dreigen nu met een rechtszaak om hun merknaam te beschermen. „Het is verontrustend en intriest dat het zover moet komen.”

Op 4, 6 en 12 juli is er overleg tussen beide partijen geweest. Directeur Annabelle Birnie van de Hermitage was vooraf vol goede moed dat zij er met Hart Magazine wel uit zou komen. De directie van Hart Magazine stelt echter dat de geprekken de partijen ’niet dichter bij elkaar heeft gebracht.’

De Hermitage die in 2022 door de Russische inval in Oekraïne zich genoodzaakt zag om alle banden met Rusland en daarmee met de Hermitage in Sint-Petersburg te verbreken, maakte twee weken geleden de nieuwe naam bekend. Ook liet het museum, gevestigd in de Amstelhof, weten voortaan met drie internationaal bekende musea te gaan samenwerken. Naast Centre Pompidou in Parijs zijn dat het Londense British Museum en het Smithsonian American Art Museum in Washington D.C.

Roze pulserende stip

„Voor ons was duidelijk dat de naam Hermitage de lading niet meer kon dekken. Voor onze nieuwe samenwerkingspartners is het in het huidige tijdsgewricht niet prettig om kunstwerken uit te lenen aan een entiteit die Hermitage heet”, liet Birnie toen weten. De naam H’ART Museum, compleet met een roze pulserende stip, is gekozen omdat het eenvoudig uit te spreken is, ook voor buitenlandse toeristen.

Het Belgische tijdschrift wenst niet geassocieerd te worden met het Amsterdamse museum.

Hart Magazine liet meteen al weten zich tegen de nieuwe naam te verzetten. „Onbegrijpelijk dat hiervoor gekozen is, aangezien het Belgische kunsttijdschrift HART ook in Nederland bekendheid geniet onder kunstliefhebbers en verkocht wordt in verschillender boekhandels en museumwinkels”, stellen de redacteuren.

In een persbericht dat vandaag is verstuurd zeggen ze dat ze het vreemd vinden dat de Hermitage niet beter onderzoek heeft gedaan naar de nieuwe naam. „Niet alleen kiest Hermitage met H’ART voor een naamsvoering die identiek klinkt als HART, de instelling maakt hiermee ook een inbreuk op de wetgeving rond merkdeponering. Het tijdschrift legde HART als merknaam in de Benelux neer in 2006 en gebruikt het huidige logo sinds 2019”, schrijven ze.

Spoedprocedure

Inmiddels heeft de Hermitage Amsterdam een spoedprocedure in gang gezet om ook de eigen nieuwe merknaam met de apostrofe tussen de H en de A te deponeren. Birnie hoopte dat beide merken naast elkaar zouden kunnen bestaan. De Belgen geloven echter niet in vredige co-existentie. „HART Magazine voert een onafhankelijke redactie en wil niet geassocieerd worden met de activiteiten van Hermitage Amsterdam. Een co-existentie kan enkel leiden tot verwarring, zeker in een veld waar het zeer gebruikelijk is dat culturele instellingen naar buiten treden met een eigen tijdschrift.”

HART geeft aan dat ze een rechtszaak met vertrouwen tegemoet zien. „Onze juristen zijn het erover eens dat we deze zaak kunnen winnen.” Al benadrukken ze nogmaals dat het tijdschrijft het triest vindt dat het zoveer heeft moeten komen. „De Hermitage had ruimschoots de tijd om adequate te reageren.”

De Hermitage op zijn beurt laat weten nog steeds open te staan voor meer en verdergaand overleg. „Voorafgaand aan de lancering van H’ART Museum op maandag 26 juni is er door diverse deskundigen onderzoek gedaan. Daaruit zijn geen verontrustende signalen gekomen. In onze ogen is er ruimte voor beide merken; twee verschillende namen en andere invulling, waarbij de verschillen duidelijk kenbaar zijn voor het publiek. Een eventuele juridische procedure zouden we betreuren, maar zien wij eveneens met vertrouwen tegemoet.”