Amerikaanse Impressioniste was tijdgenoot van Vincent Van Gogh Museum verwerft vier zeldzame prenten van Mary Cassatt

Door Paola van de Velde

Links de kleurenets ’De brief’ en rechts ’De badende vrouw’ van Mary Cassatt. Ⓒ Foto Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft vier zeldzame prenten van Mary Cassatt verworven. De grafiekbladen van deze Amerikaanse Impressioniste stonden al jaren hoog op het verlanglijstje van conservator Fleur Roos Rosa de Carvalho. Maar eerdere mogelijke aankopen ketsten af op of de prijs of de conditie van het werk. Deze keer was het raak. Na een jarenlange zoektocht kunnen drie kleurenetsen op groot formaat en een lithografie in zwart-wit aan de collectie toegevoegd worden. „Ze gelden als absolute hoogtepunten binnen haar oeuvre.”