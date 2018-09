Adele stopt show voor aanzoek

De Britse zangeres staat erom bekend vaker haar concerten te pauzeren, zodat haar fans een aanzoek kunnen doen.

Op Twitter reageren de fans enthousiast. Eentje schrijft: "Prachtig. Adele promoot het homohuwelijk met een aanzoek op het podium. Let op, Malcolm Turnbull. Het is niet moeilijk." Hiermee richt de Adele-fan zich op de premier van Australië, omdat het homohuwelijk in dat land nog steeds illegaal is.

Zelf is Adele nog vrij recent in het huwelijksbootje gestapt. Hoewel ze in december al gespot werd met een gouden ring, bevestigde ze pas bij de Grammy's dat ze met Simon Konecki is getrouwd.