Stefano Keizers: ’Ik heb me vernederd gevoeld’

Entertainment

Documentaire over Youp van ’t Hek op kerstavond te zien

Op kerstavond is er op NPO 1 een documentaire te zien over Youp van ’t Hek. In Youp vertellen collega’s in aanloop naar zijn allerlaatste oudejaarsconference over de invloed van de cabaretier op henzelf en op het Nederlandse cabaret, maakte BNNVARA maandag bekend.