Het leven lijkt Natalie Portman (42) weer toe te lachen. Nu ze officieel gescheiden is van de Franse choreograaf Benjamin Millepied (46), nadat eerder geruchten de ronde deden dat hij er een affaire op nahield, zou de Israëlisch-Amerikaanse actrice allesbehalve in zak en as zitten. „Ze voelt zich beter dan ooit.”

© Getty Images Natalie Portman