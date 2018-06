Haakon verslaat Frederik bij langlaufen

Die gaat over een afstand van maar liefst 54 kilometer van Tingstadjord in Rena naar het Birkebeiner skistadion in Lillehammer.

De Deense en Noorse troonopvolgers hebben eerder aan het grote langlaufevenement deelgenomen. Evenals vorig jaar bleek Haakon ook dit keer de snellere skiër. Hij legde het parcours af in 3 uur, 58 minuten en 9 seconden. Dat was twaalf minuten sneller dan vorig jaar. Kroonprins Frederik finishte in 4 uur 22 minuten en 24 seconden, ook een verbetering ten opzichte van 2016.

Frederik, die net terug was van een IOC-bijeenkomst in Zuid-Korea, kon een jetlag als excuus aanvoeren, maar deed dat niet. Beide kroonprinsen hadden zich goed vermaakt, en dankten de organisatie voor het soepele verloop van de marathon.