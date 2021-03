Zayn Malik: ’Lockdown maakt me gek’

In een interview over zijn nieuwste album Nobody is Listening, vertelt hij dat hij het niet gemakkelijk vindt om een manier te vinden om creatief wat vrijer te zijn. „De waarheid is dat ik continu mijn kont tegen de krib moet gooien wanneer mensen me vertellen dat ik iets op een bepaalde manier moet doen. Mijn koppigheid en mijn bereidheid om dingen op een andere manier te doen, helpen me er doorheen.”

Overigens is dat niet de aanleiding van de albumtitel. „Ik heb meer het gevoel dat in het algemeen niemand luistert momenteel. Met alles wat er in de wereld gaande is, met veel te veel overbodige meningen, met mensen die naar elkaar schreeuwen om maar het meest lawaai te maken.... en toch heb ik het gevoel dat niemand gehoord wordt. Mensen houden ervan om te praten, maar niemand houdt ervan om te luisteren.”

De coronacrisis en het binnen moeten blijven tijdens de lockdown heeft dan ook flink ingehakt op zijn mentale welzijn. „Ik ben niet iemand die er veel op uit gaat, ik hou ervan om thuis mijn eigen ruimte te hebben, dus dat is nog een voordeel. Maar verder maakt het me gek.”