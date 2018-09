Hollande verwelkomt William en Kate

De Britse prins en zijn echtgenote waren per privéjet vanuit Londen, waar ze vrijdagochtend nog St. Patrick's Day vierden, overgevlogen. Kate verscheen op Franse bodem in dezelfde kleren. Wel had ze haar hoedje thuisgelaten en droeg ze haar haar dit keer los. William had ondertussen zijn uniform ingewisseld voor een normaal pak.

Het is de eerste keer dat William voor een officieel bezoek in Parijs is. In de Franse stad kwam zijn moeder prinses Diana twintig jaar geleden om het leven bij een verkeersongeluk.

Het is niet bekend of William en Kate daar stil bij zullen staan. Op het programma staat wel onder meer een ontmoeting met overlevenden van de terroristische aanslagen in Nice en Parijs, en het bijwonen van de rugbywedstrijd Frankrijk - Wales zaterdag.