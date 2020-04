Even tot hier terug op de buis in aangepaste vorm

Zo is de uitzending iets korter en „zonder een paar vertrouwde gezichten”, zoals het ensemble van zes zingende acteurs, actuele gasten en de muzikale gast. „Maar met satire, met muziek, met een simpel liedje en met anderhalve meter afstand”, aldus de omroep. Hoe het er precies uit komt te zien, is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk.

In Even tot hier maken Woe en Van der Laan, die eerder samen de populaire show De kwis maakten, een muzikale voorstelling over het nieuws van afgelopen week. De eerste uitzending van de nieuwe reeks is 25 april om 21.20 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.