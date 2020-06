’Reputatie prins Joachim zal lang besmet blijven’

In de verklaring die de tweede zoon van prinses Astrid uitgaf, liet hij weten de consequenties van zijn gedrag te zullen aanvaarden. Dat kan een boete zijn omdat hij na aankomst in Spanje niet in quarantaine ging, maar vanuit Madrid doorreisde naar Cordoba en daar verschillende bijeenkomsten bijwoonde. De politie onderzoekt nog of daar ook een feest bij was waar meer dan de toegestane vijftien mensen aanwezig waren.

De consequentie is echter ook dat hij niet langer anoniem is en dat zijn naam in Spanje lange tijd besmet zal zijn, schrijven de media. Mocht hij met zijn Spaanse vriendin Victória Ortíz trouwen, dan zal de zaak weer worden opgerakeld en zal hij op straat worden nagewezen als de prins die de levens van anderen in gevaar bracht. Dat zal zijn kansen op werk in Spanje, waar hij volgens het Belgische hof stage loopt, wellicht ook niet vergroten.

Een aantal Belgische media meent dat Joachim ook de Belgische monarchie in diskrediet heeft gebracht. De kranten maken koning Filip geen verwijten. Die is ook niet verantwoordelijk voor het wangedrag van zijn neef. Of die bij terugkeer in België echter ook een warm welkom zal krijgen, is voer voor speculatie.