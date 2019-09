Nieuwe Rembrandt relieken ontdekt

De twee kookpotten met kwartsgrond en krijtlijm erin die werden opgegraven uit de beerput van Rembrandts woning aan de Jodenbreestraat.

Museum het Rembrandthuis toont trots twee nieuw ontdekte, echte Rembrandt-relieken. Het gaat om twee kookpotten die al in 1997 opgegraven zijn in de beerput van Rembrandts voormalige woonhuis. Deze zogenaamde grapen zijn niet in de keuken gebruikt, maar blijken rechtstreeks uit het atelier van de Hollandse meester te komen. In de ene pot zitten restanten kwartsgrond. Een mengel van zand en klei waarmee alléén Rembrandt zijn doeken prepareerde voordat hij ging schilderen, zoals bijvoorbeeld De Nachtwacht. In de andere zit krijtlijm om de schildersdoeken te gronderen.