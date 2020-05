Jan Roos: Huilende Annemarie Keizer is niet prachtig, maar pervers!

In de slotaflevering van de serie is te zien hoe Annemarie Keizer in tranen haar toevlucht zoekt naar het balkon van hun onderkomen in Byron Bay, Australië. Het koppel had net besloten hun wereldreis vervroegd af te breken in verband met de pandemie. „In dit allerlaatste deel van onze reis komt onze droom tot een abrupt einde waardoor er (weer) wat tranen vloeien”, verklaarde ze haar verdriet op Instagram.

En hoewel de eerlijke beelden juist op veel sympathie konden rekenen bij hun volgers, is Jan Roos niet bepaald onder de indruk als hij de video ziet in het Youtube-programma Roddelpraat. „BN’ers die lopen te zeiken dat hun dure hobby’s niet door kunnen gaan, kunnen per definitie van mij de corona krijgen”, reageert de opiniemaker ontstelt. „Maar BN’ers die slecht nieuws aan hun vrouw, moeder of kind vertellen en dat voor de camera doen en opnemen en het uitzenden als zijnde vlog… Deze gozer verdient miljoenen met die kutmuziek van hem. Waarvoor is het dan nodig om je vrouw huilend op een balkon te filmen, omdat ze niet op vakantie kan?! Het is helemaal niet prachtig, het is pervers!”