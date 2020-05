Zoon Melissa Etheridge op 21-jarige leeftijd overleden

Haar woordvoerder liet eveneens via Twitter weten dat de zangeres voorlopig niet zal optreden. Een paar uur later maakte ze via het sociale medium bekend dat haar zoon verslaafd was aan pijnstillers. „Vanaf vandaag behoor ik tot de honderdduizenden families die een geliefde verloren aan een verslaving aan opioïden. Mijn zoon Beckett had moeite om zijn verslaving te overwinnen en is er vandaag aan bezweken. Hij zal gemist worden door zijn familie en vrienden, en iedereen die van hem hield. Mijn hart is gebroken”, aldus Melissa.

Melissa en Julie zijn naast de ouders van de overleden Beckett ook de moeders van dochter Bailey, die in 1997 werd geboren. Beide kinderen werden via kunstmatige inseminatie verwekt. Uiteindelijk maakte het toenmalige stel bekend dat de vader van beide kinderen zanger David Crosby is.