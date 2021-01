Brave Big Brother: badpak aan onder de douche

Thomas en Danielle bekwamen zich al in het bankhangen. Ⓒ RTL

Afgesloten zijn van de buitenwereld, hoe bijzonder is dat eigenlijk dezer dagen? Alsof er buiten zoveel te beleven valt tijdens deze lockdown. Bovendien zitten lang niet alleen de deelnemers van Big Brother momenteel in quarantaine. Kortom: zit de kijker wel te wachten op een verse editie van het ’sociaal experiment’ dat twintig jaar geleden de tv-wereld op zijn kop zette? Is de toegevoegde dosis Wie is de Mol?, een snufje Expeditie Robinson en zelfs het vleugje Hunted voldoende? Dat valt te bezien.