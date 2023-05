Premium Het beste van De Telegraaf

Acteur speelt hoofdrol in nieuwe misdaadserie van regisseur ’Penoza’ Jeroen Spitzenberger: ’Ik ben heel goed in mijn werk’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Jeroen Spitzenberger: ,,Powernaps houden me al een kwart eeuw op de been.’’ Ⓒ Elmer van der Marel

’Baby’s’ waren ze nog, vertelt Jeroen Spitzenberger (47) over zijn eerste ontmoeting met Anniek Pheifer (45) rond de eeuwwisseling op de set van de politieserie Russen. Daarna zouden de acteurs vaak het podium en de opnamevloer delen. In de nieuwe dramaserie Anoniem zitten ze, hij als geschiedenisleraar Jurre en zij als juriste Saar, in een uitgeblust huwelijk. Althans, bij de start...